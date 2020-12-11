Белгород, , 17:54 — REGNUM Всю партию новых низкопольных автобусов — 65 единиц — по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» получил в 2020 году Белгород. Регион стал первым в России, кто получил транспорт согласно лимиту в текущем году, сообщили ИА REGNUM 11 декабря в пресс-службе правительства региона.

58 автобусов марки ЛиАЗ большого класса вместимости были поставлены в сентябре. На днях прибыли ещё семь единиц. Транспорт работает на компримированном природном газе, оснащён откидными пандусами и пневматической подвеской, многофункциональной системой видеонаблюдения, тахографами, а также новой системой «Антисон», оценивающей состояние водителя за рулём. Автобусы закуплены в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Белгородская область первая в России получила весь транспорт в 2020 году.

«Это контракт с лизинговыми обязательствами в размере 130 тысяч рублей в месяц за единицу техники, таким образом, выкупная стоимость автобуса составит 7,8 млн рублей. В целом получается колоссальная экономия для бюджета региона — порядка 270 млн рублей», — отметил генеральный директор ООО «ЕТК» Александр Васильченко.

По условиям нацпроекта, 60% стоимости нового пассажирского транспорта оплачено из федерального бюджета, остальную сумму область внесёт в течение пяти лет.