Нижний Новгород, , 17:39 — REGNUM Роспотребнадзор запретил проводить в Нижегородской области новогодние ёлки и любые другие массовые мероприятия из-за сложной эпидемиологической ситуации, связанной с пандемией коронавируса. Об этом заявила заместитель главного санитарного врача региона Наталья Садыкова на заседании комиссии по соцполитике городской думы Нижнего Новгорода.

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Введение запрета она объяснила тем, что на подобных мероприятиях невозможно выдержать безопасную дистанцию и ограничить количество присутствующих.

«Кроме того, дети не принадлежат к категории, для которых ношение масок обязательно. А во время подвижных игр маска быстро станет влажной и превратится в дополнительный источник инфекции», — добавила Садыкова.

По итогам заседания депутаты решили обратиться в региональное управление Роспотребнадзора с просьбой разъяснить, можно ли поздравить с наступающим Новым годом детей из многодетных семей и детей-инвалидов, соблюдая необходимые меры предосторожности.