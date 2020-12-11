Екатеринбург, , 18:37 — REGNUM В Свердловской области смягчили требования к организации физкультурно-спортивных мероприятий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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Теперь в регионе дозволяется проводить такие мероприятия в закрытых помещениях с наполняемостью площадки не более 30%.

Изменения внесены в новую редакцию указа о «режиме повышенной готовности», документ подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Других дополнительных ограничений указом не вводится.

Как сообщало ИА REGNUM, также в регионе продлили дистанционный режим для ряда школьных классов до конца декабря 2020 года.

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