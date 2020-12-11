Кострома, , 17:29 — REGNUM Директор Костромского государственного цирка Наталья Голубева считает, что следует усыплять бездомных собак, и перестать подкармливать кошек, не имеющих хозяев. Об этом со ссылкой на запись, опубликованную в официальной группе цирка ВКонтакте, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Бездомная собака Pxhere.com

«Можете кинуть в меня тухлым помидором. Но скажу: я считаю, что стаи бездомных собак надо не чипировать, стерилизовать и выпускать на волю, а усыплять. Что не надо подкармливать бездомных кошек. Если вам жалко животное, возьмите его домой, пролечите, а потом жалейте. А лучше, усыпите котенка сразу, пока он не стал взрослой, бездомной особью, не поддающейся дрессуре с искалеченной психикой. Я очень люблю животных, но искренне считаю, что ловить бездомных животных, потрошить их, делая сложную операцию по стерилизации, — это большее издевательство, чем утопить ненужный помет вовремя», — написала Голубева.

В Костроме чипировать и стерилизовать бездомных собак начали с марта 2020 года. Эти работы в областном центре осуществляет муниципальный «Центр передержки животных» (ЦПЖ). По мнению ветеринара ЦПЖ Анны Богословской, усыплять животных, имеющих шанс найти хозяина, как минимум негуманно.

«Усыплять всех подряд — это бред конечно. Это негуманное решение. Зачем усыплять животное, которое имеет шанс найти хозяина и прожить жизнь? Думать об этом нужно только тогда, когда собака серьёзно больна и мучается. К тому же, очень много собак, не имеющих хозяина по факту, живут при предприятиях и организациях, в промышленных зонах. Их подкармливают, строят им будки. Зачем их усыплять? Ту же собаку, прошедшую чипизацию и стерилизацию на улице может заметить и взять к себе домой любой человек. Работать в первую очередь надо с людьми, чтобы они отвечали за жизнь своих питомцев, потому что большая часть собак попадает на улицу из-за безответственности хозяев», — сказала в беседе с корреспондентом ИА REGNUM Богословская.

Отметим, что также в Костроме имеется негосударственный приют «Право на жизнь» и больница-передержка для пострадавших животных «Белый Бим». За всё время их существования волонтёрам удалось найти хозяев для более чем 4 тысяч бездомных кошек и собак.

Читайте ранее в этом сюжете: После дела о взятке в костромском цирке сменился руководитель