Курск, , 17:24 — REGNUM В Курске направила в суд уголовное дело в отношении 33-летней местной жительницы, которая обвиняется в истязании своего 11-летнего сына. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Поводом для возбуждения уголовного дела стал опубликованный в интернете видеоролик из салона такси, на котором женщина кричала на своего сына и бьёт его. Выяснилось, что женщина действительно является матерью 11-летнего мальчика, но не занимается его воспитанием, в ребёнок живёт с бабушкой. В период с сентября 2016 года по сентябрь 2020 года мать регулярно избивала ребёнка за любые проступки. Нередко в такие моменты она была пьяна.

Обвинение предъявлено по статьям «Истязание» и «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с ним». Уголовное дело будет рассматривать Ленинский районный суд города Курска.

За то, что семья не стояла на учёте как неблагополучная, прокуратура внесла представление главе администрации Центрального округа Курска, в городской комитет образования и Северо-Западный отдел полиции УМВД России. Виновных привлекли к дисциплинарной ответственности. Семью поставили на учет в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Центрального округа. Женщину также собираются лишить родительских прав.

Читайте ранее в этом сюжете: В Курске избившую ребёнка в такси мать поместили под домашний арест