Чебоксары, , 17:16 — REGNUM Глава Роспотребнадзора по Чувашии вновь призвала отказаться от проведения новогодних корпоративов и массовых праздневств. Об этом Надежда Луговская заявила на заседании республиканского оперштаба 11 декабря.

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По её мнению, следует учитывать нестабильную эпидситуацию и усилить контроль за соблюдением введенных ограничительных мероприятий и профилактических мер. В частности, не допускать проведения организованных массовых мероприятий, в том числе корпоративных.

Как проинформировал министр здравоохранения Чувашской Республики Владимир Степанов, коэффициент распространения COVID-19 в республике на сегодняшний день составляет 0,98 (РФ — 1,0), процент свободного коечного фонда — 22%, показатель тестирования — 193,9 на 100 тыс. населения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чувашии по состоянию на 11 декабря положительные тесты за сутки подтверждены еще у 132 жителей (накануне вирус обнаружили у 130 человек), таким образом общее число носителей коронавирусной инфекции с начала пандемии — 13 916 человек. В Приволжском федеральном округе по состоянию на 11 декабря выявили 2993 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, что стало очередным «рекордным» показателем прироста инфицированных за сутки с начала пандемии.

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