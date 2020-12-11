Волгоград, , 17:13 — REGNUM К административной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства привлечено ООО «Виво Маркет», оказывающее услуги по организации питания учащихся лицея №11 в Волгограде, сообщили 11 декабря в объединённой пресс-службе судов региона. Возбудителя кишечной инфекцией выявили, в том числе, у повара. На несколько суток пищеблок закрыли.

Специалисты Роспотребнадзора в ходе проведения эпидемиологического расследования выявили семь нарушений требований к организации питания в общеобразовательных учреждениях. Так на пищеблоке не работает охлаждаемая витрина на линии раздачи, не соблюдаются условия обработки и хранения пищевых продуктов, некоторое оборудование деформировано или неисправно.

Представитель ООО «Виво Маркет» на судебном заседании признал вину предприятия и пояснил, что приняты меры к устранению выявленных нарушений. В Роспотребнадзоре подтвердили, что недостатки исправлены.

«Постановлением Ворошиловского районного суда Волгограда ООО «Виво Маркет» признано виновным в совершении административного правонарушения, с назначением наказания в виде административного приостановления деятельности производственных помещений пищеблока МОУ «Лицей 11 Ворошиловского района Волгограда» сроком на восемь суток. На срок административного приостановления деятельности ООО «Виво Маркет» запрещена эксплуатация производственных помещений пищеблока», — говорится в решении суда.

Постановление ещё может быть обжаловано.

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