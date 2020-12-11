Астрахань, , 17:08 — REGNUM В Астраханской области бывший генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань» (бывшее ЗАО) Юрий Фролов обвиняется в злоупотреблении полномочиями. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, с марта 2011 года по март 2020 года, в том числе и в период пребывания им в должности советника гендиректора, Фролов неоднократно оказывал покровительство туристической базе отдыха, которая незаконно отбирала природный газ в обход установленных приборов учета и потребляла его не по нормативам. Общая сумма ущерба, причиненная этим «покровительством», составила более семи миллионов рублей.

Уголовное дело возбуждено по статье «Злоупотребление полномочиями» по материалам УФСБ.

Согласно официальному комментарию ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань», компания знает о расследовании и предоставляет для него всю необходимую информацию.