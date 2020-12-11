Калуга, , 17:48 — REGNUM Фотовыставка памятных монет «Истории Победы» открылась в калужском музейно-краеведческом центре «Дом Г. С. Батенькова». Калужане и гости города смогут познакомиться с экспозицией до середины января 2021 года. Об этом 11 декабря сообщил корреспонденту ИА REGNUM заместитель управляющего Отделением Калуга ГУ Банка России по ЦФО Владимир Репета.

Фотовыставка памятных монет «Истории Победы» открылась в калужском музейно-краеведческом центре «Дом Г. С. Батенькова». Фото пресс-службы отделения Калуга ГУ Банка России по ЦФО

На выставке представлено 19 фотопанно с изображениями памятных монет. На них изображены монеты, выпущенные к юбилеям крупнейших сражений: Сталинградской и Курской битв. Сразу несколько монет посвящены подвигам блокадников и освободителей Ленинграда. На монетах увековечен труд женщин в тылу и героизм медицинских работников.

«Прошли десятилетия, но значимость и величие событий Великой Отечественной войны не меркнет. Память о Победе сохраняется, в том числе, талантами мастеров-медальеров, создающих настоящие художественные произведения, скульптуры малой формы. На выставке представлены лишь отдельные изображения редких монет, освещающие важные вехи и ключевые события 1941−1945 годов с описанием особенностей, технологий производства и художественного замысла авторов», — сказал Владимир Репета.

В год 75-летнего юбилея Победы Центральный банк Российской Федерации собрал в единую выставку изображения монет, посвященных Великой Отечественной войне. Память об этом тяжелейшем испытании и славе народа-победителя запечатлена на многих монетах, выпускать которые начал еще Госбанк СССР. Первая советская юбилейная монета была отчеканена в 1965 году — к 20-летию Победы. Это 1 рубль с изображением памятника советскому воину-освободителю в Трептов-парке в Берлине. Выпущенная огромным тиражом, 60 миллионов штук, она стала символом победы, её знали почти в каждой советской семье. К настоящему времени выпущено более 150 видов монет, посвященных событиям, людям и памятным датам войны — от простых «юбилейных» рублей до коллекционных редкостей.

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