Курган, , 16:48 — REGNUM В Курганской области вакцинация от коронавирусной инфекции является добровольной. Информация о том, что учителям угрожают увольнением в случае отказа от прививок, является ложной, сообщают в региональном региональном штабе.

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Отмечается, что поступившая в регион партия вакцины от COVID-19 будет использована для вакцинации медиков, учителей, людей, работающих в сфере услуг. Списки желающих привиться от коронавируса пока составляются.

Для вакцинации необходимо согласие пациента. Департамент образования и науки, в частности, не проводил собраний с указаниями об обязательных прививках, сообщают в штабе.