Москва, , 16:47 — REGNUM Решение британской фармкомпании AstraZeneca изучить эффективность комбинации своей экспериментальной вакцины от коронавируса и российской вакцины «Спутник V» является важным примером международного сотрудничества. Об этом сообщил гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в эфире телеканала «Россия 24».

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«Это важный пример международного сотрудничества и одна из наиболее интересных новостей сегодня. Когда мы увидели, что у вакцины AstraZeneca эффективность ниже, чем у вакцины «Спутник V», которая показывает эффективность выше 90%, мы увидели, что есть, возможно одно простое объяснение, почему это происходит. Мы используем два различных вектора для двух различных уколов, а AstraZeneca использует один и тот же вектор для двух различных уколов. И мы предложили AstraZeneca подумать, чтобы сделать один укол AstraZeneca, а один укол «Спутник V», — рассказала Дмитриев.

По его словам, в компании AstraZeneca сочли это предложение привлекательным и согласились сотрудничать с российскими разработчиками вакцины «Спутник V». В рамках этого планируется проводить совместные исследования на тему того, насколько эффективна будет гибридная вакцина, где первый укол будет сделан «Спутник V», а второй — вакциной компании AstraZeneca.

«Если испытания будут успешными, то мы посмотрим, и вероятно мы будем производить один компонент, а AstraZeneca другой и такая комбинированная вакцина будет реализовываться на внешних рынках», — заявил Дмитриев.

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