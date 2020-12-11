Чебоксары, , 16:43 — REGNUM В декабре — январе Минздрав Чувашии ожидает массовое поступление вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции. Тогда все жители республики по желанию смогут привиться от COVID-19. Вакцинация будет проходить в 25 медучреждениях с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических правил. Об этом сообщил глава минздрава Чувашии Владимир Степанов на заседании республиканского оперштаба 11 декабря.

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«В первоочередном порядке предусмотрена вакцинация медработников, сотрудников общеобразовательных учреждений и социальных служб. По мере увеличения поставок в следующем году перечень лиц, охваченных вакцинацией, будет расширяться. Все привитые будут включены в программу мониторинга для отслеживания эффективности прививки и появления возможных побочных реакций», — проинформировал министр.

Прививка от COVID-19 будет проводиться гражданам на добровольной основе и бесплатно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чувашии определили больницы для проведения вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Сообщалось, что 1012 доз вакцины «Спутник V» будут распределены между 11 больницами республики.

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