Екатеринбург, , 16:50 — REGNUM В Свердловской области учащимся шестых, седьмых, восьмых и десятых классов школ продлили дистанционный режим, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона.

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Указанные классы пробудут на дистанционном формате обучения до 26 декабря 2020 года. Остальные школьники продолжают учиться в обычном режиме до конца декабря 2020 года.

Изменения прописаны в новом указе губернатора Евгения Куйвашева о режиме повышенной готовности.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области зарегистрировано 50 570 случаев заражения коронавирусом.

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