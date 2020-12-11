Москва, , 16:42 — REGNUM Информационная атака на российскую вакцину от коронавирусной инфекции не станет неожиданностью, заявил 11 декабря корреспонденту ИА REGNUM председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России генерал-майор Сергей Липовой.

«Многим за рубежом невыгодны любые достижения РФ, и неважно, в какой сфере они проявляются: в оборонной, в научной, в медицинской или в какой-либо другой. Поэтому совершенно очевидно, что попытки саботажа использования российской вакцины будут. Но тут следует сказать об оперативности действий Министерства обороны РФ: информационная атака на российскую вакцину не будет неожиданностью, а ее последствия сведут к минимуму», — сказал он.

Липового поражает, что «иностранные дельцы продолжают разыгрывать свои циничные спектакли, направленные на обесценивание достижений ученых и медиков» даже в условиях эпидемии коронавируса.

«Я считаю, что подобные действия зарубежных «информационных агентов» следует приравнять к терроризму, потому что своими информатаками они могут нанести колоссальный вред огромному количеству людей и помешать остановке распространения коронавируса», — заявил генерал-майор.

Как сообщало ИА REGNUM, зарубежные спонсоры финансируют русскоязычные интернет-ресурсы, которые ведут информационную кампанию по дискредитации российской вакцины против коронавируса, заявили в Минобороны РФ.

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