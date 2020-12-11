Аша, Челябинская область, , 16:41 — REGNUM В Челябинской области присяжные вынесли вердикт по делу гражданина, обвиняемого в гибели двоих человек. Они признали его виновным, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

По версии следствия, в 2015 году подсудимый обиделся на свою супругу, которая из-за его пьянства ушла из дома, и поджёг дом на ул. Кутузова, в котором находились дядя и тёща супруги. Пожар смогли потушить с помощью неравнодушных соседей, но людей спасти не удалось.

Подсудимый признан присяжными виновным и не заслуживающим снисхождения. Теперь в суде последует стадия обсуждения этого вердикта. Предстоит исследовать все данные о личности подсудимого и затем назначить ему наказание.