Москва, , 16:38 — REGNUM В Москве с понедельника, 14 декабря, будет расширен перечень лиц, которые могут получить вакцину от коронавируса в приоритетном порядке. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём блоге.

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«В ближайшие дни должна поступить новая партия вакцины. Поэтому, как и обещал, открываем с понедельника запись на вакцинацию от COVID-19 для новых групп риска», — написал он.

Собянин уточнил, что речь идёт о сотрудниках многофункциональных центров, работниках культуры, а также сферы торговли и услуг.

«По роду своей работы они контактируют с миллионами граждан, рискуют сами, а в случае заболевания представляют угрозу для окружающих», — пояснил мэр.

Напомним, накануне Сергей Собянин сообщил, что в Москве уже около 20 тысяч человек записались на прививки от COVID-19 российской вакциной «Спутник V». Более 6 тысяч человек уже сделали прививки — это учителя, медицинские и социальные работники.

Мэр также пообещал, что в ближайшие дни будет рассмотрен вопрос о расширении перечня вакцинируемых, при этом окончательное решение будет приниматься в зависимости от объёмов новых партий вакцины.

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