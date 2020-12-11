Орел, , 16:51 — REGNUM 171 новый случай заражения коронавирусом подтверждён в Орловской области 11 декабря, сообщили ИА REGNUM в федеральном оперативном штабе. Это на один больше, чем выявлено за предыдущие сутки. Скончались два пациента.

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Общее количество выявленных носителей инфекции в Орловской области возросло до 17 тыс. 810. Выздоровели 15 тыс. 734 пациента, в том числе 236 выписаны за сутки. Продолжают лечение 1855 человек.

Зарегистрировано два летальных исхода. Всего в регионе скончался 221 пациент с подтверждённым положительным тестом на коронавирус.