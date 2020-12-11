Саранск, , 16:21 — REGNUM В Мордовии в настоящее время койки инфекционного профиля, в том числе для лечения пациентов с коронавирусом развернуты в 17 госпиталях. Об этом заявил на пресс-конференции глава минздрава республики Олег Маркин.

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В их числе 10 учреждений, где оборудованы реанимационные койки.

По словам Маркина, на сегодняшний день в больницах Мордовии есть все необходимые препараты для лечения больных ковидом и пневмонией.

Также он подчеркнул, что разработана система маршрутизации пациентов. Если человек госпитализирован в один из госпиталей, где нет отделения реанимации, при внезапном ухудшении состояния больного его переведут в ту больницу, где есть реанимационные койки.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 11 декабря в республике выявили 89 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было выявлено 90 новых носителей SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 11 730 случаев. За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 2124 человека. В инфекционных стационарах республики лечение получали 2182 человека, как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию.

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