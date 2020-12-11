Чебоксары, , 16:19 — REGNUM В Чувашию поступило 53 машины скорой помощи. Об этом сообщил глава минздрава республики Владимир Степанов на заседании республиканского оперативного штаба по предупреждению новой коронавирусной инфекции 11 декабря.

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По словам министра, санитарные легковые автомобили закуплены за счет средств республиканского бюджета для оказания неотложной медицинской помощи, в том числе амбулаторного лечения пациентов с COVID-19.

«Сегодня они проходят процедуру регистрации и уже буквально на днях приступят к выполнению функционала», — сказал министр.

Кроме того, по распоряжению правительства России в Чувашию будет осуществлена дополнительная поставка автомобилей скорой медицинской помощи. По словам главы минфина Чувашии Михаила Ноздрякова, 20 из 47 автомобилей класса В в республику уже поступили.

«Дополнительно еще нам выделено 27 автомобилей»,— отметил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, парк автомобилей скорой медицинской помощи в ряде российских регионов будет увеличен до конца текущего года. Соответствующее распоряжение подписал 10 декабря премьер-министр Михаил Мишустин.

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