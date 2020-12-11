Махачкала, , 16:14 — REGNUM Массовая вакцинация от коронавируса стартует в Дагестане, в республику поступило 800 доз вакцины «Спутник-V». Она уже передана поликлиникам Махачкалы, сообщили ИА REGNUM 11 декабря в пресс-службе регионального минздрава.

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Привиться может каждый желающий в возрасте от 18 до 60 лет. Для этого жителям Махачкалы необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления, а приезжие с районов смогут пройти вакцинацию в Республиканском центре инфекционных болезней. В ведомстве подчеркнули, что прививка делается бесплатно и только с добровольного согласия.

«Технически республика готова приступить к массовой вакцинации населения: созданы условия для хранения вакцины, есть специальные морозильные камеры. Вакцины будут поступать в республику поэтапно, что позволит увеличивать количество граждан, желающих привиться от коронавируса», — приводятся в сообщении слова главы минздрава Дагестана Джамалудина Гаджиибрагимова.

Напомним, первую партию вакцины от коронавируса — 142 дозы — Дагестан получил в сентябре — октябре. Тогда вакцинацию прошли медработники, непосредственно контактировавшие с пациентами с COVID-19. Как отмечают в минздраве, «необычных реакций» после прививки не зарегистрировано.

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