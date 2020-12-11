Москва, , 16:14 — REGNUM На Солнцевской линии метро Москвы откроется станция «Деловой центр», сообщили 11 декабря в пресс-службе департамента транспорта столицы.

«Мы откроем станцию «Деловой центр» Солнцевской линии. Раньше она была закрыта для пассажиров, а теперь станет конечной Солнцевской линии», — сообщается в телеграм-канале департамента.

Ранее о временном закрытии нескольких станций метро в декабре сообщили на сайте мэрии Москвы.

О том, что «Деловой центр» может войти в состав жёлтой ветки, читайте материал ИА REGNUM «Собянин опубликовал схему метро Москвы с соединённой жёлтой веткой».

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