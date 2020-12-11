Москва, 11 декабря 2020, 16:14 — REGNUM На Солнцевской линии метро Москвы откроется станция «Деловой центр», сообщили 11 декабря в пресс-службе департамента транспорта столицы.
«Мы откроем станцию «Деловой центр» Солнцевской линии. Раньше она была закрыта для пассажиров, а теперь станет конечной Солнцевской линии», — сообщается в телеграм-канале департамента.
Ранее о временном закрытии нескольких станций метро в декабре сообщили на сайте мэрии Москвы.
О том, что «Деловой центр» может войти в состав жёлтой ветки, читайте материал ИА REGNUM «Собянин опубликовал схему метро Москвы с соединённой жёлтой веткой».
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