Санкт-Петербург, , 16:20 — REGNUM Власти Санкт-Петербурга отменили работу городского общественного транспорта в ночь на православное Рождество, с 6 на 7 января 2021 года. Ранее такое же решение было принято в отношении предстоящей новогодней ночи. Эти меры должны предотвратить скопления граждан и риск распространения коронавирусной инфекции.

3 Такси Ласточка Дарья Драй © ИА REGNUM

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"1 января 2021 года и 7 января 2021 года ночное движение в метрополитене и наземном транспорте осуществляться не будет», — заявили 11 декабря в городском комитете по транспорту.

В ведомстве уточнили, что в четверг, 31 декабря 2020 года, наземный общественный транспорт и Петербургский метрополитен будут функционировать по графику рабочих дней, а именно пятницы. Движение будет завершаться по штатному расписанию.

В ночь на 1 января общественный транспорт работать не будет.

С 1 по 10 января (включая 6 и 7 января) 2021 года общественный транспорт в Санкт-Петербурге, в том числе метрополитен, будут работать по обычным графикам выходного дня, то есть, с увеличенными интервалами движения.