Орел, , 16:27 — REGNUM Оборудование, необходимое для начала работы новых ПЦР-лабораторий, поступило в Орловскую область, сообщили ИА REGNUM 11 декабря в пресс-службе правительства региона. Исследования на COVID-19 начнут делать ещё в трёх медицинских организациях.

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По словам руководителя департамента здравоохранения Орловской области Ивана Залогина, в регион поступила последняя позиция оборудования из списка ожидания — ламинарные боксы. С их помощью в регионе нарастят объёмы тестирования на коронавирус. К исследованиям приступят лаборатории областной клинической больницы, городской больницы скорой медицинской помощи им. Н.А. Семашко и Лиценской ЦРБ.

Оборудование запустят в работу на следующей неделе.