Москва, , 08:09 — REGNUM На новогодние каникулы в наступившем 2021 году останутся дома и никуда не поедут 61% жителей России, приводит данные исследования ИХ «Ромир».

Отдохнуть в первые праздничные дни января на даче или в гостях к друзей и родственников 25%. Собираются в санатории и дома отдыха в России 3% в опрошенных.

В туры по России отправятся 2%, Улететь на отдых за границу планируют 1%. А 8% граждан будут работать в новогодние праздники.

Опрос проведен в декабре 2020 года. Опрошены 1500 граждан РФ старше 18 лет.

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