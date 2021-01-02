Москва, 2 января 2021, 08:09 — REGNUM На новогодние каникулы в наступившем 2021 году останутся дома и никуда не поедут 61% жителей России, приводит данные исследования ИХ «Ромир».
Отдохнуть в первые праздничные дни января на даче или в гостях к друзей и родственников 25%. Собираются в санатории и дома отдыха в России 3% в опрошенных.
В туры по России отправятся 2%, Улететь на отдых за границу планируют 1%. А 8% граждан будут работать в новогодние праздники.
Опрос проведен в декабре 2020 года. Опрошены 1500 граждан РФ старше 18 лет.
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