Москва, , 16:07 — REGNUM Лица, имеющие болезни сердечно-сосудистой системы, получают двойной удар при заражении коронавирусом. Об этом в ходе научно-методического форума организаторов здравоохранения с международным участием «Столичное здравоохранение: в призме глобального лидерства» заявил главный внештатный специалист по патологической анатомии Департамента здравоохранения города Москвы, заведующий кафедрой патологической анатомии ФПДО ГОУ ВПО «МГМСУ им. А. И. Евдокимова» Минздрава России, Заслуженный врач Российской Федерации, доктор медицинских наук, профессор Олег Зайратьянц.

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"Очень большую роль играют предшествующие болезни — особенно сердечные болезни, сахарный диабет, ожирение. Сердечная система при COVID-19 берёт двойной удар у таких пациентов», — сказал Зайратьянц.

По его словам, даже при активной терапии против гиперкоагуляционного синдрома «остаётся значительный процент тромботических последствий».

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