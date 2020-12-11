Москва, , 16:12 — REGNUM Президент России Владимир Путин по итогам встречи с представителями религиозных направлений, прошедшей еще 4 ноября, утвердил перечень поручений, в числе которых подготовка предложений о праздновании 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Информация об этом публикуется пресс-службой президента страны.

Согласно документу, в срок до 1 февраля 2021 года правительству РФ поручено подготовить совместно с кабинетом министров Татарии при участии заинтересованных религиозных организаций и представить предложения о праздновании 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Ответственными за выполнение этих задач назначены Михаил Мишустин и Рустам Минниханов.

ИА REGNUM напоминает, МИД РФ должно вынести на международное обсуждение вопрос о предотвращении действий, направленных на оскорбление чувств верующих.

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