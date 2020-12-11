Москва, , 16:05 — REGNUM Иммунный ответ на инвазию коронавируса складывается в том числе и из повреждённых клеток. Об этом в ходе научно-методического форума организаторов здравоохранения с международным участием «Столичное здравоохранение: в призме глобального лидерства» заявил главный внештатный специалист по патологической анатомии департамента здравоохранения города Москвы, заведующий кафедрой патологической анатомии ФПДО ГОУ ВПО «МГМСУ им. А. И. Евдокимова» Минздрава России, Заслуженный врач Российской Федерации, доктор медицинских наук, профессор Олег Зайратьянц.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и массовая вакцинация — все новости»

"Нужно понимать, что ответ иммунной системы на инвазию вируса складывается и из клеток, повреждённых вирусом», — сказал Зайратьянц.

По его словам, образование антител «играет большую роль в прогрессировании болезни, в постковидных состояниях».