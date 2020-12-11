Москва, , 16:02 — REGNUM Работа патологоанатомов в России позволила получить уникальный материал по коронавирусу. Об этом в ходе научно-методического форума организаторов здравоохранения с международным участием «Столичное здравоохранение: в призме глобального лидерства» заявил главный внештатный специалист по патологической анатомии Департамента здравоохранения города Москвы, заведующий кафедрой патологической анатомии ФПДО ГОУ ВПО «МГМСУ им. А.И. Евдокимова» Минздрава России, Заслуженный врач Российской Федерации, доктор медицинских наук, профессор Олег Зайратьянц.

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«В отличие от большинства стран мира, огромное число патологоанатомических вскрытий позволило нам получить уникальный материал. За рубежом число вскрытий очень ограничено — 20−40 исследований в месяц, а вот в Москве на 1 ноября 2020 года произведено около 15 тысяч вскрытий умерших с подозрением на ковид, из них семь тысяч — умершие от COVID-19. Это позволило издать два атласа, которые акцентируют внимание на особенностях инфекции, которые в дальнейшем потребовали дальнейших исследований», — сказал Зайратьянц.

По его словам, в патогенезе «большую роль играет прямое вирусное повреждение клеток: «Уже понятен путь вируса в клетку.<…> Вопросы поражений при COVID-19 уже понятны — в том числе и с обилием рецепторов на клетках».