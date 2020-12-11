Иваново, , 16:26 — REGNUM В Ивановской области 11 декабря выявлено ещё 172 носителя коронавируса, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона. Это на три больше, чем за предыдущие сутки. Выздоровели 180 пациентов, 13 человек скончались от осложнений.

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Всего в Ивановской области подтвердили 17 тыс. 641 положительный тест на COVID-19. Завершили лечение выздоровлением 12 тыс. 903 человека. На карантине находятся 9409 жителей.

Зарегистрировано 13 летальных исходов. Таким образом, от осложнений на фоне инфекции в регионе скончались 337 пациентов.