Санкт-Петербург, , 15:53 — REGNUM Метростроители Санкт-Петербурга к середине января 2021 года соединят новую, шестую («коричневую») линию с первой («красной») действующей линией Петербургского метрополитена. Об этом 11 декабря сообщили в пресс-службе ОАО «Метрострой».

В январе 2021 году шестую соединят с первой линией метро. пресс-служба ОАО «Метрострой».

В ночную смену 11 декабря на проходке тоннеля соединительной ветки бригадой проходчиков Валерия Климкина было смонтировано кольцо № 4500.

«Механизированный щит продолжает проходку к тупику станции «Нарвская». Окончание щитовой проходки ожидается в середине января будущего года», — уточнили в пресс-службе.

Напомним, с 2015 года по заказу комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга ведется строительство Красносельско-Калининской линии метрополитена от «Казаковской» до «Обводного канала-2» с электродепо «Красносельское» (участок от «Казаковской» до «Путиловской»). Согласно плану, первый участок новой ветки откроется в 2023 году.