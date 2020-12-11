Москва, , 15:52 — REGNUM Прокуратура опротестовала решение Зюзинского районного суда Москвы о наложении штрафа в размере 200 тысяч рублей на благотворительное учреждение «Детский хоспис». Об этом ИА REGNUM сообщили 11 декабря в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

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В ведомстве добавили, что законность не вступившего в силу судебного акта была проверена прокуратурой Москвы по поручению Генпрокуратуры Российской Федерации. Установлено, что при рассмотрении административного дела был допущен ряд существенных нарушений.

«На постановление районного суда принесён протест с требованием об отмене судебного акта и прекращении административного производства в отношении детского хосписа в связи с отсутствием состава правонарушения», — сообщили в надзорном ведомстве.

Рассмотрение протеста назначено на 14 декабря 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря стало известно, что, согласно решению Зюзинского районного суда Москвы, администрация детского хосписа «Дом с маяком» получила штраф в размере 200 тыс. рублей за нарушение правил оборота наркотических средств. Защита хосписа просила суд ограничиться предупреждением.

Напомним, 28 ноября директор хосписа «Дом с маяком» Лида Мониава пояснила, что претензии надзорных ведомств связаны с ненадлежащим состоянием журналов учёта. В частности, на момент проверки журналы не были пронумерованы, не прошнурованы, не заверены подписью руководителя, отсутствовала печать организации.