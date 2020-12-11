Москва, 11 декабря 2020, 15:52 — REGNUM Прокуратура опротестовала решение Зюзинского районного суда Москвы о наложении штрафа в размере 200 тысяч рублей на благотворительное учреждение «Детский хоспис». Об этом ИА REGNUM сообщили 11 декабря в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.
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В ведомстве добавили, что законность не вступившего в силу судебного акта была проверена прокуратурой Москвы по поручению Генпрокуратуры Российской Федерации. Установлено, что при рассмотрении административного дела был допущен ряд существенных нарушений.
Рассмотрение протеста назначено на 14 декабря 2020 года.
Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря стало известно, что, согласно решению Зюзинского районного суда Москвы, администрация детского хосписа «Дом с маяком» получила штраф в размере 200 тыс. рублей за нарушение правил оборота наркотических средств. Защита хосписа просила суд ограничиться предупреждением.
Напомним, 28 ноября директор хосписа «Дом с маяком» Лида Мониава пояснила, что претензии надзорных ведомств связаны с ненадлежащим состоянием журналов учёта. В частности, на момент проверки журналы не были пронумерованы, не прошнурованы, не заверены подписью руководителя, отсутствовала печать организации.