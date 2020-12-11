Самара, , 16:09 — REGNUM Медицинские работники в Самарской области получат инновационный препарат для лечения заболевания COVID-19. Об этом 11 декабря сообщает пресс-служба областного правительства.

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По сообщению пресс-службы ведомства, 11 декабря состоялась встреча главы региона Дмитрия Азарова с председателем совета директоров фармацевтической компании «Промомед» Петром Белым. Эта организация передала для медицинских работников региона, работающих в «красных» зонах инфекционных госпиталей, одну тысячу упаковок лекарства для борьбы с COVID-19 «Арепливир».

По словам министра здравоохранения региона Армена Беняна, лекарство получат, в первую очередь, работники скорой медицинской помощи и амбулаторно-поликлинического звена. Они смогут, в случае заболевания, сразу же начать прием этиотропной терапии, а значит скорее выздороветь и вернуться к работе по оказанию медпомощи жителям региона.

Отмечается, что этот препарат уже включен в клинические рекомендации лечения пациентов с COVID-19 и рекомендован Министерством здравоохранения РФ. Он является препаратом первого ряда в лечении пациентов с COVID-19.

Дмитрий Азаров поблагодарил руководителя фармацевтической компании за помощь лечебным учреждениям.