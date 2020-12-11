Екатеринбург, , 15:50 — REGNUM В Свердловской области выписан 42 831 пациент с ранее поставленным диагнозом COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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За сутки выписаны 405 человек. Для сравнения: 10 декабря 2020 года власти заявляли о выписке 396 пациентов.

В больницах лежат 592 тяжелобольных с COVID-19 (345 — в реанимационно-анестезиологических отделениях, из них 246 — на ИВЛ), 3443 пациента находятся в состоянии средней тяжести.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе подтверждено 1179 смертей от COVID-19.

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