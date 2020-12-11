Ставрополь, , 15:46 — REGNUM Жительница Ставропольского края заподозрена в незаконном получении пенсии по инвалидности. В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщили ИА REGNUM 11 декабря в пресс-службе главного управления МВД по региону.

По данным полиции, 51-летняя жительница села Иргаклы предоставила в госучреждение документ с ложной информацией о наличии у нее заболевания, которое дает право на начисление пенсии по инвалидности. За восемь лет подозреваемая незаконно получила выплаты на сумму свыше 1,1 млн рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Ставрополье уголовное дело о мошенничестве при получении выплат было возбуждено против 61-летней жительницы села Калиновского. По данным полиции, женщина несколько лет незаконно получала пенсию и другие выплаты и нанесла государству ущерб на сумму свыше 700 тыс. рублей.