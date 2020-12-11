Москва, , 15:53 — REGNUM Заявление врача-инфекциониста научно-клинического отдела Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом департамента здравоохранения столицы Елены Беловой о том, что маска на улице нужна там, где есть большое скопление людей, в остальных случаях надевать её не стоит, потому что она быстро намокает и охлаждается, вызвало неоднозначную реакцию в сети. Пользователи выразили своё мнение 11 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и массовая вакцинация — все новости»

"Странно смотреть на человека в маске на улице, вокруг никого лишь изредка проезжают автомобили. В автобусе вроде все в масках, у кого-то ниже носа, у кого-то на подбородке. Автобус набит людьми плотнее, чем шпроты в банку укладывают. Приходилось так ездить и мне, пока автомобиль не купил», — поделился пользователь Альберт.

Многих комментаторов данная новость попросту возмутила. Они сообщили, что их сначала «пугали» ношением масок на протяжении долгого времени, а теперь стали отмечать, что маски не так уж и необходимы.

«Каждый день новые (советы), и раздают их все, кому не лень. Ещё недавно вдалбливали, что ношение масок и перчаток обязательно. Штрафовали людей в транспорте, при входе в метро, на платформах. Теперь маску надо менять, как только она станет влажной. А влажной она, господа, на холоде становится после пары вдохов-выдохов!», — возмущается Ирина К.

Некоторые пользователи отметили, что наблюдают, как многие сограждане испытывают настоящий страх перед пандемией коронавируса. Они считают, что к такому результату привело «массовое запугивание населения».

«Некоторые, особенно мнительные, вообще её (маску) не снимают. Еду утром в 7 утра, вижу, как идёт по улице один, в километре никого не видно, он в маске. Идёт семейная пара с ребёнком в парке, все в масках, вокруг тоже никого нет. И таких миллионы», — пишет Ирина Б.

Отдельные пользователи и вовсе пришли к выводу, что ношение масок крайне малоэффективно на фоне борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. Они уверены, что людям достаточно лишь соблюдать социальную дистанцию и в принципе избегать большого скопления людей.

«Любая маска, кроме многослойной марлевой, является опасной для ношения. И тело, и органы дыхания должны подвергаться правильной циркуляции воздуха. А то, что нас заставляют носить маску на улице, это вообще недопустимо. Из мер достаточно лишь соблюдение дистанции и всё», — считает пользователь под псевдонимом Vadimart.

Напомним, 11 декабря врач-инфекционист научно-клинического отдела Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом департамента здравоохранения столицы Елена Белова заявила о том, что маска на улице нужна там, где есть большое скопление людей, в остальных случаях надевать её не стоит, потому что она быстро намокает и охлаждается.