Атнинский район, , 15:54 — REGNUM В селе Нижняя Береске Атнинского района 11 декабря открыли после пятилетней реконструкции старейшую каменную мечеть Татарии. В церемонии принимал участие глава республики Рустам Минниханов.

Он отметил, что сегодняшнее событие — самое большое для всего народа республики. Первая кирпичная мечеть за пределами Казани была восстановлена общими усилиями. Минниханов поблагодарил всех, кто принял участие в реконструкции и позволил сохранить национальные традиции. После официального открытия глава региона осмотрел помещения мечети, а муфтий Татарии Камиль хазрат Самигуллин прочитал проповедь.

Культовое сооружение было построено еще в 1769 году на средства крупного купца и благотворителя Ибрагима Бурнаева. В годы советской власти мечеть конфисковали. С 1930 года в здании собора располагался сельский клуб. Передача мечети местной религиозной организации произошла лишь в 2012 году. Мечеть является памятником культовой архитектуры и объектом культурного наследия религиозного назначения. Реставрационные работы начались в 2015 году, а осенью 2020 года на купол мечети установили полумесяц.

ИА REGNUM напоминает, правительству РФ поручено содействовать Евангелическо-лютеранской церкви России в создании музейно-выставочного комплекса «Палаты Мазепы, XVII в., а Духовному управлению мусульман РФ помочь в восстановлении исторического облика комплекса зданий мусульманской мечети и медресе в Москве.

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