Ташкент, , 15:38 — REGNUM Все школы Нур-Султана планируется перевести на дистанционное обучение из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом заявила главный санитарный врач столицы Казахстана Жанна Пралиева на брифинге.

По её словам, специалисты рассматривают необходимость перевода всех школ, независимо от форм собственности. Пралиева отметила, что новые ограничения могут ввести с 14 декабря.

Она добавила, что в настоящее время учебный процесс приостановили в 20 школах. Случаи заражения коронавирусом выявили у 224 школьников, среди контактных лиц оказались 590 обучающихся.

«Планируем закрыть, потому что каждый день регистрируем случаи заболевания среди преподавателей, среди школьников», — сказала Пралиева.

Отметим, по состоянию на 11 декабря в Казахстане выявили 139 995 случаев заражения коронавирусом, выздоровели — 124 056 пациентов, скончались — 2088 человек.