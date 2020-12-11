Москва, , 15:36 — REGNUM Медики разделяют смерти от COVID-19 на ранние и поздние. Об этом в ходе научно-методического форума организаторов здравоохранения с международным участием «Столичное здравоохранение: в призме глобального лидерства» заявил главный внештатный специалист по анестезиологии-реаниматологии департамента здравоохранения города Москвы, главный врач ГБУЗ «ГКБ № 40 ДЗМ», заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии ФГАОУ ВО «РНИМУ им. Н. И. Пирогова» Минздрава РФ, кандидат медицинских наук Денис Проценко.

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«Случаи смерти можно разделить на ранние смерти, произошедшие за 72 часа после госпитализации, и поздние. Контроль эффективности проведения антикоагулятной терапии является очень важным», — сказал Проценко.

В этой связи он подчеркнул необходимость персонализированного подхода: «Подбор индивидуальной дозы является демонстрацией такого персонализированного подхода».