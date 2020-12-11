Москва, , 15:47 — REGNUM Около трети российских потребителей стали чаще покупать товары мелким оптом в условиях распространения нового коронавируса. Таковы итоги опроса ретейлера Metro и исследовательского агентства ResearchMe, который касался периода с марта по декабрь 2020 года.

Покупки с тремя или более одинаковыми товарами в чеке стали чаще делать 32% опрошенных. Из них каждый десятый отметил, что берёт мелким оптом товары, которые ранее покупал поштучно. Мелким оптом покупают только непортящиеся товары 22% респондентов.

Ещё 6% указали, что стали покупать меньше товаров, чем до начала пандемии.

Самая популярная категория в мелком опте — продукты питания, их покупают так 83%. В 52% случаев это чай или кофе. Воду и другие напитки берут мелким оптом 42% опрошенных, товары для животных и бытовую химию — 35 и 34% соответственно.

Предпочитают мелкий опт ради экономии денег 53% респондентов, запасаются таким образом 54% опрошенных, делают покупки на большую семью — 24%.

До 3 тыс. рублей тратит на одну покупку мелким оптом 51% опрошенных, от 3 тыс. до 5 тыс. рублей — 35%, от 5 тыс. до 7 тыс. рублей — 10%, более 7 тыс. рублей — 4%.

Участниками опроса стали более 1,5 тыс. человек. Он проходил в интернете с 26 ноября по 2 декабря.