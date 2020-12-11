Екатеринбург, , 15:39 — REGNUM В Свердловской области скончались ещё 17 человек, ранее заболевшие COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и массовая вакцинация — все новости»

Нынешний показатель — «рекордный» с начала пандемии новой коронавирусной инфекции. Для сравнения, 10 декабря 2020 года подтверждали 14 случаев смерти от COVID-19.

Всего в регионе зафиксировано 1179 летальных случаев COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области выявили более 50,5 тыс. случаев заражения коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: На Среднем Урале установили новый рекорд по числу носителей коронавируса

Читайте развитие сюжета: На Среднем Урале выписали почти 43 тыс. переболевших COVID-19