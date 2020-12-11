Москва, , 16:12 — REGNUM Решение Университета Квинсленда и биотехнологической компании CSL в Австралии остановить испытания вакцины от COVID-19 после того, как участники первой фазы испытаний получили ложноположительные тесты на ВИЧ-инфекцию, вызвало бурное обсуждение в сети. Пользователи выразили свою точку зрения 11 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

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»Вот вам и вакцина! Зато хоть честно признали, что не прошла вакцина третью фазу!», — пишет Ангелина Ю.

Многие пользователи встретили данную новость с нескрываемой радостью. Они похвалили австралийских учёных, которые, в погоне за разработкой вакцины, не стали скрывать осложнения, которые она вызывает, и остановили испытания.

«Нормальная вакцина разрабатывается и испытывается годами. Австралийцы пошли честным путём, заявив о доработке и остановив испытания», — считает Ярослав У.

Но некоторых пользователей данное обстоятельство побудило вновь поднять тему происхождения коронавируса. Они считают фактор, который вызвал ложные тесты на ВИЧ, может указывать на искусственное происхождение новой инфекции.

«Это косвенно подтверждает искусственное происхождение коронавируса. Я склоняюсь к тому, что кто-то мечтал получить Нобелевскую премию за вакцину от ВИЧ. Но что-то пошло не так», — поделился мнением Иван И.

Часть пользователей решила и вовсе поиронизировать над данным вопросом. Они считают, что все злопыхатели, которые выступали с критикой российской вакцины, получили серьёзный удар под дых.

«А как радовались кастрюльки, что это лучшая вакцина в мире, а Российская, мол, опасна и самоубийственна. Теперь, наверное, запивают горе горилкой», — шутит пользователь Seri.

Напомним, 11 декабря Университет Квинсленда и биотехнологическая компания CSL в Австралии приняли решение остановить испытания вакцины от COVID-19 после того, как участники первой фазы испытаний получили ложноположительные тесты на ВИЧ-инфекцию.