Москва, , 15:32 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил Общероссийскому народному фронту готовить каждые две недели доклады по итогам мониторинга борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщается на сайте Кремля.

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Как указано в поручении, активисты ОНФ должны в ходе проверок обратить особое внимание на наличие в аптеках и медучреждениях лекарств, которые необходимы для борьбы с COVID-19, и их доступность для населения.

Кроме того, активисты будут следить за соблюдением сроков прибытия бригад скорой помощи к заболевшим, наличием необходимого транспорта в медицинских учреждениях, работой ситуационных центров и проведением выплат лицам, оказывающим помощь в борьбе с пандемией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявил, что пандемия новой коронавирусной инфекции изменила отношения между государством и гражданами. В этих отношениях появилось новое измерение. Так, представители власти, добровольцы, некоммерческие организации, тысячи ответственных граждан включились в борьбу с общей угрозой.

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