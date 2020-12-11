Махачкала, , 15:32 — REGNUM Более 270 мертвых тюленей обнаружены за несколько дней на побережье Каспийского моря в Дагестане. Среди основных версий гибели животных — инфекционные заболевания и внешнее воздействие, сообщили ИА REGNUM 11 декабря в пресс-службе Северо-Кавказского территориального управления Росрыболовства.

Так, с 6 по 10 декабря на берегу Каспия в Дагестане инспекторы ведомства насчитали 272 трупа тюленей, 107 из них были обнаружены на территории от устья реки Сулак до северной границы Махачкалы. Массовая гибель каспийских тюленей расследуется в рамках ранее возбужденного административного дела в отношении пока неустановленных лиц.

«Инспекторскому составу управления поручено исследовать береговую линию моря для того, чтобы оценить масштабы мора и определить точное число погибших животных», — отметили в ведомстве.

Возможной причиной гибели тюленей специалисты называют инфекционные заболевания. В этой связи в дагестанское управление Россельхознадзора направлено письмо для принятия решения об утилизации трупов животных.

Вместе с тем в ведомстве не исключают, что тюлени могли погибнуть в результате различных видов внешнего воздействия. В связи с этим материалы дела будут переданы в МВД Дагестана для возбуждения уголовного дела о жестоком обращении с животными.

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