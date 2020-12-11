Москва, , 15:31 — REGNUM С 14 декабря возможность вакцинироваться от коронавируса в Москве получат новые категории лиц. Об этом мэр столицы Сергей Собянин написал в своём личном блоге.

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По его словам, в ближайшие дни в Москву поступит новая партия вакцины от коронавирусной инфекции. По этой причине с 14 декабря записаться на прививку от COVID-19 смогут новые категории граждан, в число которых будут включены работники МФЦ, культуры, а также лица, занятые в сфере торговли и услуг.

«По роду своей работы они контактируют с миллионами граждан, рискуют сами, а в случае заболевания представляют угрозу для окружающих», — написал Собянин.

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