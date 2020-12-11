Воронеж, , 15:28 — REGNUM В Воронежской области по состоянию на 11 декабря зарегистрировано 789 летальных случаев среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

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За последние сутки были подтверждены 28 смертей пациентов с коронавирусом.

За весь период наблюдения после выздоровления были выписаны 36 тыс. 863 человека.

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