Самара, , 16:20 — REGNUM Новейшие зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400 «Триумф» заступят на боевое дежурство в начале 2021 года в Самарской области. Об этом сообщил командующий войсками военного округа генерал-полковник Александр Лапин, 11 декабря передает пресс-служба Центрального военного округа.

С-400 Владислав Осипов © ИА REGNUM

По его словам, самарские военнослужащие уже приняли комплект ракетных систем С-400 «Триумф» и успешно провели первые боевые стрельбы на полигоне Капустин Яр.

Сообщается, что расчеты самарского полка прошли переподготовку в Учебном центре зенитных ракетных войск Военной академии воздушно-космической обороны в Ленинградской области.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что российская зенитная ракетная система большой и средней дальности С-400 «Триумф» уничтожает любые воздушные цели противника в условиях интенсивного радиоэлектронного и огневого противодействия.

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