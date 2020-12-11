Хартум, , 15:41 — REGNUM Временное правительство Судана выпустило постановление об аннулировании более 3500 паспортов, выданных иностранным гражданам правительством свергнутого президента Омара аль-Башира. Об этом сообщает BBC Swahili со ссылкой на постановление министерства внутренних дел в Хартуме.

В соответствии с постановлением, решение об аннуляции паспортов было принято на фоне ухудшения ситуации в области безопасности и учащения случаев получения гражданства Судана ненадлежащим образом.

Суданские СМИ сообщают, что большинство пострадавших от постановления были выходцами из арабских стран, преимущественно из Сирии.

В министерстве также объявили, что в будущем граждане Сирии будут обязаны получать суданские визы до начала поездки, а не по прибытии.

По оценкам правительства Судана, с начала сирийской войны в Судан переехало сто пятьдесят тысяч сирийцев.