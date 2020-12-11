Ярославль, , 15:23 — REGNUM В Ярославле 97-летний ветеран Великой Отечественной войны Михаил Николаевич Пеймер получил ключи от квартиры, приобретенной при помощи сертификата на улучшение жилищных условий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Новоселье Михаила Пеймера Yarregion.ru

Об этой истории первым рассказало ИА REGNUM. В ноябре ветеран, ведущий страницу в социальных сетях, опубликовал обращение. В нём он писал, что из-за бюрократических проволочек может не дожить до получения собственной квартиры. Ранее через суд ветеран был признан в нуждающимся в улучшении жилищных условий.

История получила широкий резонанс, власти пообещали максимально ускорить получение жилья. На это ушло менее двух месяцев. Квартира приобретена за счёт средств федеральной субсидии. Они выделены для девяти ветеранов — жителей Ярославской области. Двое уже приобрели квартиры.

С новосельем Михаила Пеймера поздравил губернатор Дмитрий Миронов.

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