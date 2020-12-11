Москва, , 15:25 — REGNUM Российские регионы начали получать тест-системы, позволяющие выявить антитела к новому коронавирусу у тех, кто прошёл вакцинацию. Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила 11 декабря на совещании с производителями вакцин.

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Тест-систему разработал новосибирский научный центр «Вектор», она на днях прошла регистрацию. Тест покажет уровень иммунитета после вакцинации, это поможет объективно оценить иммунологический результат этой процедуры, пояснила Попова.

Ранее сообщалось, что на тестирование требуется 18 минут. Система определяет присутствие специфических частиц сразу в 93 исследуемых образцах. За счёт этого производительность скрининга увеличена в шесть раз, дополнительные ресурсы лаборатории привлекать не нужно.

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