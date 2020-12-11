Воронеж, , 15:19 — REGNUM В Воронежской области 11 декабря подтверждено 378 новых случая заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба. Это на три меньше, чем было выявлено за предыдущие сутки.

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Всего в области зарегистрировано 38 тыс. 470 носителей вируса. После выздоровления были выписаны 36 тыс. 863 пациента, в том числе 486 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 789 человек. 28 новых летальных случаев зарегистрировано за последние сутки.

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